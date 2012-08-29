Податківці оштрафували торговців алкоголем і тютюном на 65,1 млн. грн

Податківці у січні-липні 2012 року виявили під час перевірок підприємств, що працюють на ринку спирту, алкоголю і тютюну, 4626 порушень. Порушників оштрафовано на суму 65,1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), загалом за сім місяців п.р. податківці провели 3,6 тис. перевірок таких підприємств. Майже під час кожної перевірки було зафіксовано порушення. За підсумками перевірок анулювано майже 15,6 тис. ліцензій, що надають право на роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами.

Крім того, анулювано 62 ліцензії на право гуртової торгівлі спиртом, алкогольними напоями і тютюном.

Причинами анулювання ліцензій стали продаж алкоголю і тютюну в не дозволених для цього місцях і реалізація товарів неповнолітнім, а також несплата чергового платежу за ліцензію або відповідна заява суб'єкта господарювання.

Нагадаємо, з початку року за продаж алкоголю і тютюну неповнолітнім було анулювано 886 ліцензій.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Держподатслужби, в 2011 році податківці анулювали 670 ліцензій за продаж неповнолітнім алкоголю і тютюнових виробів.