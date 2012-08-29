На міжбанку торги доларом відкрилися зростанням котирувань

У середу, 29 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,1090/8,1150 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2522/26, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,1685/10,1780. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2542/44 (вівторок, 28 серпня – 1,2476/78).

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