Бюджетний запит Міноборони на 2013 р. становить близько 20 млрд грн - заступник міністра

Бюджетний запит Міністерства оборони України на 2013 рік становить близько 20 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні брифінгу заступник міністра оборони України Володимир Можаровський.

"Бюджетний запит Міноборони на виконання заходів реформування і розвиток Збройних сил складає 20 млрд грн", - сказав він.

В.Можаровський наголосив, що більша частина цих коштів піде на утримання особового складу ЗСУ. При цьому він зазначив, що у 2012 році ці витрати склали 86% бюджету Міноборони.

Заступник міністра зазначив, що наступного року передбачено збільшити витрати на розвиток військової техніки. За словами В.Можаровського, оптимальним варіантом для утримання Збройних сил є витрати на особовий склад на рівні 60%, а на розвиток військової техніки - 40%.

Як повідомляв УНІАН, у бюджеті на 2012 рік для Міноборони було передбачено 17 млрд 402 млн 183 тыс. грн.