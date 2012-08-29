Місія МВФ прибула в Україну

Місія міжнародного валютного фонду прибула в Україну. Про це УНІАН повідомили в офісі МВФ у Києві.

При цьому подробиці не уточнили.

У Національному банку України повідомили, що під час роботи місії не передбачена зустріч з представниками НБУ, оскільки питання, які вивчатиме МВФ, безпосередньо не підвідомчі Нацбанку.

У Міністерстві фінансів України не вдалося уточнити подробиць візиту місії: там повідомили, що не знають, прибула вона чи ні.

Раніше повідомлялося, що група експертів МВФ відвідає Київ у період з 29 серпня по 5 вересня з метою обговорення технічних питань, що стосуються бюджету на 2013 рік, реформи енергетичного сектору і програм соціальної допомоги.

Довідка УНІАН. Після схвалення програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною ряду взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищенню тарифів на газ і теплопостачання для населення.