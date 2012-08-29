Порошенко ініціював приєднання України до Угоди СОТ з держзакупівель

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко ініціював питання про приєднання України до Угоди Світової організації торгівлі (СОТ) з держзакупівель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на брифінгу.

«Мною ініційовано зараз приєднання України до Угоди СОТ про держзакупівлі, членами якого є 43 країни», - повідомив П.Порошенко.

Він зазначив, що приєднання до цієї угоди спростить участь українських компаній у тендерах з держзакупівель в усіх 43 країнах-учасниках.

«Це дасть змогу українським виробникам за спрощеною процедурою мати доступ до тендерних процедур після держзакупівель у цих 43 країнах», - сказав П.Порошенко.

Довідка УНІАН. Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єврокомісія стурбована новим законом України щодо держзакупівель