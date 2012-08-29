Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко прогнозує зниження темпів зростання ВВП України в 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у середу, 29 серпня, журналістам на брифінгу.

«Я думаю, що зростання ВВП буде істотно в скромніших обсягах», - сказав П.Порошенко.

При цьому він не назвав прогнозний показник ВВП на 2013 рік. Міністр також припустив, що Кабінет Міністрів схвалить проект бюджету на 2013 рік на останньому засіданні перед 15 вересня.

Він також повідомив, що уряд має подати проект бюджету не пізніше 15 числа і прогноз ВВП на поточний рік.

«У нас традиція, коли розглядається питання бюджету на останньому засіданні уряду перед 15 вересня. Я не думаю, що цього разу будуть якісь зміни», - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) чекає прискорення зростання ВВП України в 2013 році до 4,0%.

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Нагадаємо, що Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%. Зростання реального ВВП за 2011 рік, за даними Держстату, становило 5,2%.