Торги на міжбанку в середу закрилися зростанням до 8,1200/8,1300 грн/дол.

У середу, 29 серпня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,1090/8,1150, на 12:00 ціни піднялися 8,1120/8,1160, а до закриття торгів цінові рівні досягли максимуму 8,1200/8,1300 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2522/26, до закриття ціни знизилися 0,2521/23. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 32,2074 (+0,1384).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2535/70. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,1685/10,1780, на 12:00 ціни пішли вгору 10,1900/10,1990. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH становили 10,1830/10,1995.