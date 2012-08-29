Уряд ухвалив пакет документів для полегшення ведення бізнесу

Кабінет міністрів України на засіданні 29 серпня схвалив ряд законопроектів про скорочення і коригування 64 документів дозвільного характеру, а також про інші заходи для полегшенню ведення бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко.

Одним із законопроектів визначається, що отримання узгодження, висновків та інших документів дозвільного характеру покладено на дозвільний орган без залучення суб'єктів господарювання, які мають до нього звернутися.

Іншим законопроектом пропонується скасувати сертифікат якості зерна і продуктів його переробки, сертифікати обстеження елеваторів, зокрема, карантинні сертифікати.

На законодавчому рівні закріплена відповідальність посадовців контролюючих органів за недотримання процедури здійснення державного нагляду і контролю.

"Ми запропонували, щоб на першому етапі за порушення були застосовані адміністративні стягнення у вигляді штрафу, на другому - збільшення адмінстягнення, на третьому - звільнення з роботи вказаного працівника контролюючих органів", - підкреслив П.Порошенко.

Також на законодавчому рівні пропонується визначити, що контролюючі органи можуть здійснювати планові комплексні перевірки не частіше разу на рік.

"Сьогодні ми позбавили можливості, коли контролюючі органи приходять коли їм заманеться, визначають самі предмет перевірки і приймають рішення про конкретні санкції. Тепер підприємець має бути попереджений наперед і не частіше, ніж раз на рік, тільки комплексна перевірка", - зазначив П.Порошенко.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі підготувало для розгляду Кабміном відповідний законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру», яким пропонувалося скоротити кількість дозвільних документів на 49 одиниць, - із 143 нині чинних – до 94.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня прем'єр-міністр України Микола Азаров висловив невдовлення реальними результатами дерегулювання, проведеною в сфері економічної діяльності в Україні.

Він відзначив, що робота стосовно дерегулювання буде продовжена.