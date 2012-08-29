Збільшення залишків на коррахунках банків стало причиною ослаблення гривні - експерт

Істотне збільшення залишків на кореспондентських рахунках банків у середу, 29 серпня, спровокувало попит на валюту на міжбанку, що, своєю чергою, стало чинником ослаблення гривні і зниження котирувань до рівня 8,12/8,13 грн/дол., що є мінімумом за більш ніж 2,5 роки.

"Попит збільшується. На ринку з'явилася вільна гривня. До цього багато банків були в короткій позиції, вони були змушені продавати валюту для того, щоб забезпечити свою працездатність, - сказав УНІАН дилер комерційного банку з українським капіталом. - Тепер з'явилося багато гривні, і банки вирішили закрити свої позиції ".

Аналітик банку з іноземним капіталом вважає кінець серпня - початок вересня традиційним періодом для підвищення попиту на інвалюту. "Так склалося, що в цей період підвищується попит на валюту. Це пояснюється "пожвавленням" бізнесу після літнього періоду, а також традиційним осіннім підвищенням девальваційних очікувань ", - сказав банкір. Він також вважає чинником тиску на гривню збільшення залишків на банківських рахунках, при цьому говорить, що поки неможливо визначити його джерело.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України (НБУ) 28 серпня збільшився на 14% і за станом на початок дня 29 серпня становить 20,798 млрд грн.