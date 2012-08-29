Середня зарплата в Україні зросла до 3,151 тис. грн

В Україні середня заробітна плата в липні 2012 року становила 3,151 тис. грн, що на 1,4%, або на 42 грн, більше, порівняно з червнем. Порівняно з липнем 2011 року рівень середньої заробітної плати в липні 2012 року підвищився на 14,6%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні в липні ц.р. спостерігався в Києві - 4,7 тис. грн (зростання порівняно з червнем 2012 року - на 1,6%, порівняно з липнем 2011 року - на 12,7%), а також у Донецькій - 3,619 тис. грн (порівняно з червнем ц.р. зростання на 1,7%, порівняно з липнем 2011 року - на 13,6%), Київській — 3,268 тис. грн (+0,1%; +14,6% відповідно) і Дніпропетровській областях - 3,26 тис. грн (+2%; +13%).

Найнижчий рівень середньої зарплати відзначено в Тернопільській області - 2,235 тис. грн (-5,6%; +14,4%), Чернігівській - 2,473 тис. грн (+1,7%; +18,4%), Закарпатській - 2,513 тис. грн (+0,3%; +15,1%) і Чернівецькій областях — 2,513 тис. грн (+0,5%; +19,2%).

В цілому зростання рівня середньої заробітної плати в липні проти червня 2012 року спостерігалося в 19 областях, а також у Києві і АР Крим, відповідно, цей показник знизився в 5 областях і Севастополі.

Зокрема, в липні ц.р. середня зарплата в АР Крим становила 2,795 тис. грн (зростання порівняно з червнем 2012 року – на 0,5%; порівняно з липнем 2011 року – на 14,6%), у Вінницькій області - 2,591 тис. грн (+0,3%; +16,9%), Волинській - 2,525 тис. грн (+0,6%; +17,9%), Житомирській - 2,518 тис. грн (-0,2%; +14,7%), Запорізькій - 3,3048 тис. грн (+0,1%; +11,6%), Івано-Франківській - 2,71 тис. грн (-1,2%; +14,9%), Кіровоградській - 2,561 тис. грн (+0,6%; +14,4%), Луганській - 3,23 тис. грн (+3,4%; +14,9%), Львівській - 2,72 тис. грн (+1,9%; +15,6%), Миколаївській - 2,953 тис. грн (+2,7%; +15,4%), Одеській - 2,781 тис. грн (без істотних змін; +10,4%), Полтавської, - 2,96 тис. грн (+2,9%; +14,9%), Рівненській - 2,733 тис. грн (без істотних змін; +18,5%), Сумській - 2,685 тис. грн (+4,8%; +16,8%), Харківській - 2,886 тис. грн (+2,8%; +15,4%), Херсонській — 2,399 тис. грн (-0,5%; +13,9%), Хмельницькій - 2,588 тис. грн (+1,6%; +18,6%), Черкаській області - 2,646 тис. грн (+1,6%; +16,7%), в Севастополі — 2,944 тис. грн (-2,5%; +15,7%).

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