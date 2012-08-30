У Росії ситуація з ліквідністю в банківській системі залишається складною - Ощадбанк

Ощадбанк Росії вважає, що ситуація з ліквідністю в банківській системі країни буде складною до кінця року. Про це заявив заступник голови банку Антон Карамзін.

«Ситуація з ліквідністю в банківській системі залишається складною, рівень запозичень у ЦБ буде на високому рівні, не виключено, що буде якийсь тиск, в тому числі і на Ощадбанк, але не вважаємо це для себе великою проблемою», - сказав він.

За його словами, Ощадбанк не бачить ризику перегріву в роздрібному кредитуванні у російському банківському секторі в цілому.

За оцінкою першого заступника голови ЦБ Олексія Симановського, кредити російських банків населенню в цьому році можуть зрости на 40-44%, повідомляє ПРАЙМ.