Договір про ЗВТ СНГ має стратегічно важливе значення для України – Клюєв

Договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД має стратегічно важливе значення для України і ефективно працюватиме на користь всіх учасників Співдружності.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

За його словами, завдяки ЗВТ для українських товаровиробників розширюються можливості доступу на ринок СНД.

Секретар РНБО України нагадав, що ринок Співдружності незалежних держав – найбільший ринок збуту українських товарів, на який в 2011 р. припадало 42% зовнішньоторговельного обороту або 72 млрд доларів США.

А.Клюєв відзначив, що ринок СНД особливо важливий для України, оскільки саме на нього поставляється велика частина української продукції з високою доданою вартістю – переважно машинобудування.

Він нагадав, що за розрахунками фахівців, дія ЗВТ СНГ може сприяти в середньостроковій перспективі збільшенню випуску промислової продукції в Україні на 3,5-4% і зростанню ВВП додатково до 2,5% на рік.

А.Клюєв також зазначив, що участь в договорі про вільну торгівлю в рамках СНД не заважає Україні працювати над прискоренням створення зони вільної торгівлі з ЄС.

Також він нагадав, що Україна продовжує вести консультації для підготовки проектів угод про вільну торгівлю з Канадою, Ізраїлем, Марокко та іншими перспективними торговими партнерами.

Зокрема, з боку Канади передбачається зниження середньоарифметичної ставки імпортного мита з 4,7% до 1,7%, Марокко - з 21,4% до 1,4%, Єгипту з 17,3% до 2,1%, Сербії - з 9,4% до 0,4%.

Секретар РНБО нагадав, що відразу після набуття чинності в рамках СНД договору про вільну торгівлю товарами Україна збирається ініціювати питання про підготовку угоди про вільну торгівлю послугами.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

30 липня ВР ратифікувала цей договір. Україна стала третьою, після Росії та Білорусі, країною, що ратифікувала документ.

18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали Договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизстану. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом з тим було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Договір про ЗВТ СНД набуде чинності 23 вересня - Слєпньов