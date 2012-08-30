На торгах у четвер ймовірний прорив парою EUR/USD підтримки 1,25 - експерт

На торгах у четвер, 30 серпня, ймовірний прорив парою EUR/USD підтримки 1,25, прогнозують аналітики FOREX CLUB у Україні.

Як відзначають аналітики, це може трапитися при зростанні позитивних сигналів із США, що спровокує Бернанке утриматися від радикальних коментарів. А також якщо дані щодо ринку праці Німеччини розчарують.

Великобританія після довгого мовчання представить цілий блок даних з кредитування. GBP/USD, враховуючи її недавню стійкість до зміни ризикованих настроїв, може використовувати позитивні дані як привід для зміцнення. Первинною метою може стати 1,5860 і далі 1,59.

Японія публікує серію звітів, з яких найбільший інтерес представлятимуть дані з роздрібних продажів і торгового балансу. Найімовірніше, вони продемонструють, що економіка країни починає відчувати на собі негативні ефекти навколишнього світу (у основному, від Китаю і Е-17). Тим не менш, основним каталізатором будуть звіти із США. Додаткове підтвердження відновлення американського ринку праці можуть підтримати рух USD/JPY до рівня 79,00.