Дефіцит держбюджету збільшився у 2 рази - до 16,9 млрд грн

Дефіцит державного бюджету України за січень-липень 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився майже удвічі - до 16,936 млрд грн. Такі дані опубліковані на сайті Міністерства фінансів України.

За наданою інформацією, доходи держбюджету становили 186,580 млрд грн, що на 10,5% більше, ніж за січень-липень минулого року. Надходження до загального фонду держбюджету збільшилися на 12,1% - до 160,241 млрд грн, зокрема, від ПДВ зросли на 10% - до 104,064 млрд грн, податку на прибуток — на 4%, до 1,109 млрд грн, акцизного податку від вироблених в Україні товарів - на 9,7%, до 1,146 млрд грн.

Відшкодування ПДВ грошовими коштами становило 26,944 млрд грн, що на 6% більш ніж роком раніше.

Витрати держбюджету збільшилися на 14,4% - до 200,538 млрд грн, зокрема витрати по загальному фонду становили 174,151 млрд грн, що на 21,984 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року.

З держбюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду було перераховано 7,768 млрд грн.

У січні-липні 2012 року погашення основної суми боргу з держбюджету становило 33,626 млрд грн.

Запозичення до держбюджету були здійснені в обсязі 68,286 млрд грн, зокрема до загального фонду — 65,475 млрд грн. На внутрішньому ринку було залучено 49,489 млрд грн, на зовнішньому — 18,797 млрд грн.

Від приватизації державного майна в січні-липні 2012 надійшло до державного бюджету 5,112 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно із законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 370,799 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 319,651 млрд грн, видатки - 396,683 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 344,248 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.