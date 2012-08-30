Долар на відкритті міжбанку пробив рівень 8,12

У четвер, 30 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань – 8,1190/8,1260 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2513/17, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,1875/10,1980. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар скоригувалися – 1,2547/49 (середа - 1,2542/44).

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