Середньозважений курс гривні на міжбанку у середу становить 8,0747 грн/дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку у середу, 29 серпня, знизився до 8,0747 грн/дол. порівняно з 8,0706 за попередній день торгів. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Обсяг торгів на міжбанку становив 1,261 млрд дол. (у еквіваленті), що на 15 млн дол. більше, ніж за попередній день торгів. Із загального обсягу сума продажу доларів становила 919,7 млрд дол.

Як повідомлялося, у середу, 29 серпня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1090/8,1150, до 12:00 ціни піднялися 8,1120/8,1160, а до закриття торгів цінові рівні досягли максимуму 8,1200/8,1300 грн/дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2522/26, до закриття ціни знизилися 0,2521/23. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 32,2074 (+0,1384).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2535/70. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,1685/10,1780, до 12:00 ціни пішли вгору 10,1900/10,1990. До закриття торгів цінові показники за EUR/UAH становили 10,1830/10,1995.