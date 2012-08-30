У Києві нарахували 999 мільйонерів

У Києві 999 осіб задекларували свій дохід минулого року на суму понад 1 млн. грн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України в м. Києві.

За словами голови ДПСУ в м. Києві Ірини Носачової, ця категорія громадян задекларувала за 2011 рік дохід на суму 4,896 млрд грн і сплатила до бюджету майже 227 млн. грн податку на доходи фізичних осіб. Найбільша кількість мільйонерів зараз проживає в Печерському (340 осіб), Шевченківському (265 осіб) і Голосіївському (123 особи) районах Києва.

«Аналіз представлених декларацій показав, що найбільші доходи мільйонери одержали у вигляді іноземних доходів, від продажу майна, у вигляді інвестиційного прибутку і доходів від прийняття спадку», - повідомила І.Носачова.

За даними столичних податківців, двоє громадян задекларували дохід у розмірі понад 100 млн. грн, 93 особи - до 100 млн. грн, ще 904 особи - до 10 млн. грн.

Довідка УНІАН. За даними Державної податкової служби України, за підсумками 2011 року кількість громадян України, які задекларували доходи понад 1 млн. грн, збільшилася на 754 чол. - до 2291. Загальна сума одержаного мільйонерами доходу становила 15,1 млрд грн, що на 5,3 млрд грн більше, ніж у 2010 році.