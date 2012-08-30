Американська економіка повільно відновлюється - Центробанк США

Найбільша світова економічна система - США - продовжила поступове зростання в липні і на початку серпня, але виробнича активність згасала у багатьох штатах, цитує Reuters повідомлення Федеральної резервної системи США.

У "Бежевій книзі", що містить інформацію про ділову активність регіонів, Центробанк зазначив, що роздрібна активність, включаючи продажі автомобілів, прискорилася з минулої доповіді.

"Повідомлення з 12 округів ФРС свідчать, що економічна активність продовжувала поступово розширюватися в липні і на початку серпня в більшості регіонів і секторів", - йдеться в "Бежевій книзі".

Економіка країни зросла на 1,7 відсотків в другому кварталі, завдяки експорту та інвестиціям в будівництво нежитлових споруд. Темпи зростання сповільнилися в порівнянні з 2-процентним зростанням у першому кварталі.

"Бежева книга" захопила початок третього кварталу і наголошує, що швидкість відновлення недостатня для того, щоб змусити компанії швидше наймати співробітників.

"Більшість округів повідомили, що зайнятість не змінюється або росте незначно", - сказано в документі.

ФРС також зазначила, що виробництво слабшало у багатьох районах, що відповідає результатами недавніх досліджень. Значною мірою спад обумовлений слабким попитом за кордоном, особливо в Азії.

"Багато округів повідомили про певне ослаблення виробництва, уповільнення темпів зростання або скорочення рівня продажів, виробництва чи замовлень".