Про ситуацію з банком "Базис" проінформують прокуратуру Італії

Харківська обласна рада поінформує прокуратуру Італії і Римський суд, який вирішує питання про екстрадицію до України екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова, про ситуацію із заснованим А.Аваковим банком ПАТ "АКБ "Базис".

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на сесії облради депутати ухвалили це рішення і керівництво облради доручило розробити і направити в прокуратуру Італії і Римський суд текст інформації про ситуацію з банком.

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, виступаючи на сесії з підсумками роботи області за півроку, зокрема, звернув увагу на ситуацію, що склалася з банком "Базис". Він наголосив, що нині на рахунках банку заблоковано великі суми підприємств і навчальних закладів області.

М.Добкін запропонував заслухати на сесії облради їх представників. Цю пропозицію підтримали депутати.

На засіданні виступив керівник ВАТ "Турбоатом" Віктор Суботін, який заявив, що підприємство не може повернути з банку "Базис" 135 млн. грн, які зберігаються на депозитах і залишках рахунків підприємства.

За його словами, ці кошти підприємство вклало в банк у 1998 році. "Проте протягом останнього півроку ці кошти розчинилися", - сказав В.Суботін.

Він зазначив, що ВАТ "Турбоатом" є найбільшим вкладником банку. В.Суботін наголосив, що 20 серпня керівництво заводу звернулося в прокуратуру Харківської області з вимогою розібратися в ситуації і дати належну правову оцінку дій керівництва банку.

Також на сесії виступив керівник заводу "Світло шахтаря" Геннадій Висоцький, який зазначив, що на рахунках банку "Базис" нині заморожено близько 13 млн. грн, що належать підприємству і його працівникам.

Керівник ПАТ "Харківобленерго" Сергій Кирик також додав, що наразі в банці "зависло" більш як 7 млн. грн поточних рахунків платників, яких підприємство повинне було спрямувати на розвиток енергосистеми області і підготовку енергосистем до зимового періоду.

Ректор Харківського медичного університету Володимир Лісовой на сесії облради повідомив, що виш, члени педколективу і студенти медуніверситету не можуть забрати з банку більш як 8 млн. грн.

За словами керівників підприємств, які виступили на сесії, вони звернулися в прокуратуру області з вимогою допомогти забрати заморожені кошти з банку і дати оцінку дій керівництва банку "Базис".

Після виступів керівників підприємств і навчальних закладів Харківська обласна рада ухвалила рішення поінформувати прокуратуру Італії і Римський суд, який вирішує питання про екстрадицію до України А.Аракова, про ситуацію з банком "Базис", засновником якого він є.

М.Добкін, виступаючи на сесії, спростував заяву опозиціонерів про те, що ситуація з банком "Базис" - "це наїзд на нібито успішний банк". Він наголосив, що ситуація з цим банком перебуває виключно в кримінальній площині.

Водночас голова Харківської облдержадміністрації не виключив, що за кошти, заморожені в банку "Базис", "можуть фінансуватися антиукраїнські акції за кордоном" і "акції так званої опозиції".

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року в ПАО "АКБ "Базис" запроваджено тимчасову адміністрацію НБУ. Нацбанк України постановою №357 від 23 серпня 2012 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії і призначення ліквідатора.

Слідче управління ГУ МВСУ в Харківській області щодо службових осіб ПАТ «АКБ «Базис» порушило кримінальну справу щодо звинувачення у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, здійснені в особливо великих розмірах або організованою групою. У міліції повідомили, що посадовці банку «Базис» за кілька років незаконно вивели з фінансової установи активи на суму більш як 600 млн. грн.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо осіб, винних у зловживаннях.

26 січня 2012 року прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.Авакова за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень і влади, що призвели до тяжких наслідків). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили в міжнародний розшук.

25 березня А.Авакова було затримано в італійському місті Фрозіноне. Апеляційний суд Риму 12 квітня звільнив А.Авакова з-під варти.

Наразі Україна надала документи до італійського суду і прокуратуру, щоб вони ухвалили рішення з приводу екстрадиції А.Авакова.

Довідка УНІАН. Банк «Базис» заснований у 1991 році під керівництвом екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова. За класифікацією НБУ, «Базис» належить до групи невеликих фінустанов з активами менше 3 млрд грн. Банк входить до складу фінансово-промислової групи «Інвестор». Його найбільшими бенефіціарами на 1 квітня 2012 року були Олег Гаєвой, Ігор Моркотонов, Ігор Котвіцький.