В АП сподіваються, що дохідну частину бюджету буде виконано в повному обсязі

В Адміністрації Президента сподіваються, що дохідну частину бюджету поточного року до кінця року буде виконано в запланованому обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник голови АП Ірина Акімова на брифінгу, коментуючи на прохання УНІАН інформацію про істотне скорочення дохідної частини держбюджету за підсумками липня.

«Ми сподіваємося, що питання наповнення дохідної частини відповідатиме тим планам, які ставилися урядом на цей рік. І бюджет зможе нормально вирішувати всі питання, починаючи з інвестиційних процесів, закінчуючи соціальними питаннями», - сказала І.Акімова.

При цьому вона зазначила, що на темпи наповнення дохідної частини бюджету впливає, насамперед, активність роботи підприємств, а також сезонні чинники, від яких залежить така активність у деяких галузях, а також робота митної і податкової служб.

«Всі ці три складових перебувають під пильною увагою уряду, вони порушуються на засіданнях уряду, і наскільки я пам'ятаю, це було на передостанньому засіданні Кабміну», - сказала І.Акімова.

Вона зазначила, що питання контролю наповнення дохідної частини бюджету перебувають у компетенції Міністерства фінансів.

«Міністерство фінансів повинно робити все для того, щоб доходи надходили регулярно, при цьому, природно, не перегинаючи палицю», - сказала І.Акімова.

Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 370,799 млрд грн, в т.ч. доходи загального фонду - 319,651 млрд грн, витрати — 396,683 млрд грн, зокрема витрати загального фонду — 344,248 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розраховано виходячи з урядового прогнозу збільшення ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.