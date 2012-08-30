Експерти попереджають - дефіцит держбюджету зростатиме

Високі темпи зростання дефіциту державного бюджету України зберігатимуться до кінця поточного року.

Таку думку УНІАН висловили опитані експерти.

Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів України, за сім місяців 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, дефіцит держбюджету України збільшився майже удвічі - до 16,936 млрд грн, це на 10,234 млрд грн більше, ніж за перше півріччя ц.р.

Директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин із цього приводу в коментарі УНІАН сказав: “Економічна динаміка слабка, бізнес “підчищається”, можливість акумулювати податки зменшується. Одночасно, уряду потрібно все більше коштів для виділення на різного роду соціальні програми, або популістські програми. До жовтня погіршення дефіциту бюджету триватиме”.

Економіст Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Олександр Жолудь вважає, що збільшення дефіциту відбувається унаслідок зниження темпів зростання дохідної частини держбюджету. Це, у свою чергу, є наслідком уповільнення промислового виробництва, падіння в сільському господарстві, низького рівня як інфляції, так і темпів зростання цін виробників.

На думку експерта, маючи на дворі “класичний передвиборний рік”, витратна частина бюджету збільшується непропорційно зростанню доходів держскарбниці. Кошти прямують на збільшення зарплат бюджетникам, військовослужбовцям, або на “латання дірок” Пенсійного фонду.

“З одного боку, маємо і бажання, і фактичне нарощування витрат, з іншого боку, доходи не ростуть так, як вони мали б рости”, - вважає експерт.

За його словами, планується, що за підсумками поточного року обсяг податкових надходжень до дохідної частини держбюджету має збільшитися на 20%, але за підсумками семи місяців цей показник був на рівні лише 10%. Експерт вважає, що виконати дохідну частину буде складно, а дефіцит держбюджету буде більший від того, який прописаний на сьогодні.

“У нас йде тиск на економіку, яка і так слабка. Вичавлюють з неї всі податки. Проблеми з поверненням ПДВ і із іншими речами, вони заглиблюються і стають складнішими, - сказав експерт. - Надходження, які прописані в бюджеті, вони дуже оптимістичні, вони не відповідають тій ситуації, яку ми маємо зараз в економіці”.

При цьому, він вважає за доцільне провести секвестр бюджету, але упевнений у тому, що з політичних мотивів до виборів це питання не порушуватиметься.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 370,799 млрд грн, зокрема, доходи загального фонду - 319,651 млрд грн, витрати - 396,683 млрд грн, зокрема витрати загального фонду — 344,248 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.