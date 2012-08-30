НБУ продовжив максимальний термін надання стабкредитів банкам

Національний банк України продовжив максимальний термін надання стабілізаційних кредитів комерційним банкам зі 450 днів до 5 років.

Це передбачено постановою НБУ №321 від 27 липня 2012 року (реєстрація в Мін’юсті 23 серпня ц.р.), якою вносяться зміни до Положення про надання Нацбанком стабілізаційних кредитів банкам України.

Документом збільшується термін, на який банкам може надаватися стабкредит, з 90 днів до 2 років, термін можливого продовження продовжується з 90 днів до року.

При цьому зазначається, що загальний термін користування стабкредитом, з урахуванням всіх пролонгацій, не може перевищувати 5 років (на сьогоднішній день - 450 днів).

Крім того, регулятор конкретизував, які обмеження і вимоги мають бути передбачені в договорі про надання стабкредиту. Серед них: заборона виплати дивідендів акціонерам або розподіл капіталу в будь-якій іншій формі; заборона виплати бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород керівникам банку.

Також забороняється придбання цінних паперів, окрім державних облігацій України, а також боргових цінних паперів, емітованих НБУ.

Банк повинен буде зупинити активні операції зі зв'язаними особами тощо.