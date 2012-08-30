В Україні восени може бути введено єдиний демографічний реєстр

Автор законопроекту «Про Єдиний демографічний реєстр» народний депутат Василь Грицак вважає, що цей документ може бути ухвалено восени 2012 року. Таким чином, в Україні може бути введено єдиний демографічний реєстр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Грицак заявив у четвер, 30 серпня, під час круглого столу.

При розробці Єдиного демографічного реєстру, за словами В.Грицака, використовуватимуться бази даних міністерств і профільних відомств: «Ми спиратимемося на бази даних, які є на сьогоднішній день в міністерствах і відомствах... Якщо запрацює цей реєстр, то податкова служба матиме свій підреєстр, і він у них працюватиме. Він стосуватиметься платників податків...».

На думку представника Державної міграційної служби Тетяни Нікітіної, на сьогоднішній день різні органи складають бази даних, виходячи зі своїх показників, тому бази даних різних держорганів можуть не співпадати.

Нагадаємо, законопроект «Про Єдиний демографічний реєстр» було зареєстровано у Верховній Раді 18 травня 2012 року. Він передбачає створення загальнодержавної бази даних («Реєстр - це інформаційно-комунікаційна система, призначена для зберігання і обробки інформації про особу»), а також містить правові та організаційні аспекти видачі документів, що засвідчують особу, зокрема біометричних.