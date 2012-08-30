Герасимова звільнено з посади представника України в Економічній раді СНД

17:41, 30 серпня 2012
Фінанси
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Президент України Віктор Янукович звільнив Євгена Герасимова з посади повноважного представника України у Комісії з економічних питань при Економічній раді Співдружності Незалежних Держав.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

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