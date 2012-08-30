Герасимова звільнено з посади представника України в Економічній раді СНД

Президент України Віктор Янукович звільнив Євгена Герасимова з посади повноважного представника України у Комісії з економічних питань при Економічній раді Співдружності Незалежних Держав. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр із торгівлі ЄЕК: "Росія має право вводити утилізаційний збір на авто"

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