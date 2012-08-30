Індекс ставок за строковими депозитами в гривні 30 серпня зріс, за валютними – знизився

У четвер, 30 серпня, індекс ставок за гривневими депозитами, крім тримісячних, зріс.

Про це свідчать дані про індекс ставок за депозитами фізосіб, оприлюднені на сайті Національного банку України (НБУ).

Збільшення індексу за гривневими депозитами становило: за шестимісячними - до 17,56% з 17,48%, за дев'ятимісячними - до 18,03% з 17,96%, за річними - до 18,74% з 18,32%.

Індекс за вкладами строком на три місяці знизився до 16,51% з 16,57%.

Зниження індексу за доларовими вкладами було в межах 0,06-0,20%, а його значення, залежно від строковості, становило 5,39%-7,96%.

Значення індексу за депозитами в євро, залежно від строковості, зафіксувалося в рамках 3,87%-6,32%. Його падіння у порівнянні з попереднім днем становило 0,13-0,48%.

Як повідомляв УНІАН,з 18 травня 2011 року почав розраховуватися «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (UIRD). До списку банків, які оголошують ставки, входять 20 найбільших банків. Для розрахунку індексу використовуються номінальні ставки банку за «класичним» депозитом для стандартних сум на строк 3, 6, 9 і 12 місяців в українській гривні, доларах США і євро.