Капінвестиції України у першому півріччі зросли на 29% - до 112,221 млрд грн

В Україні за підсумками січня-червня 2012 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 112,221 млрд грн, що на 29,1% більше від показника відповідного періоду 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Найбільше зростання капітальних інвестиций зафіксовано в Криму - 172,1%, до 8,4 млрд грн.

Із загального обсягу капітальних інвестицій найбільша сума була направлена у вигляді інвестицій у матеріальні активи - 108,406 млрд грн, з яких на капремонт - 6,618 млрд грн.

Основним джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємств - 68,914 млрд грн, кредити банків та інші позики - 19,589 млрд грн.

Довідка УНІАН.В Україні за підсумками 2011 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 259 млрд 932,3 млн. грн, зокрема інвестицій в основний капітал - 209 млрд 130 млн. грн (без ПДВ), що на 22,4% більше від показника січня-грудня 2010 року.

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