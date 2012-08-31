Азаров укотре заявляє, що дефолт Україні не загрожує

Прем'єр-міністр Микола Азаров вважає, що заяви про переддефолтний стан України є необгрунтованими.

Про це він заявив в інтерв'ю «5 каналу».

«А які підстави так думати? Ми що хоч один платіж затримали? Ні, ми не затримали. Всі кредитори абсолютно відповідально і спокійно відзначають, що ми платимо вчасно за всіма своїми зобов'язаннями. Саме тому уряд зовсім недавно вийшов на міжнародний фінансовий ринок і розмістив свої зобов'язання, і залучив значну суму грошей. Не дають тим країнам, які в стані дефолту перебувають», - сказав М.Азаров.

«Зараз треба всі висловлювання політиків порівнювати з тими амбіціями, які у них є. Нам дефолт передрікали усі роки, що ми працюємо в уряді, із самого початку», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що заяви про переддефолтний стан України не мають під собою підстав, а уряд має достатні валютні резерви.

«Ми що хоч один платіж затримали в часі? Ми розраховуємося своєчасно, у нас немає жодних питань з погашення заборгованості ні по цьому, ні по наступному року», - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН,екс-президент України Віктор Ющенко заявив, що Україна зараз перебуває у переддефолтному стані.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, дефіцит державного бюджету України за січень-липень 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився майже удвічі - до 16,936 млрд грн.