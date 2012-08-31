Азаров про МВФ: "Щоб зробити реалістичний бюджет, не потрібні жодні порадники"

Прем'єр-міністр Микола Азаров зазначає, що робота місії Міжнародного валютного фонду в Україні носитиме технічний характер.

Про це він заявив в інтерв'ю «5 каналу».

«Мені для того, щоб зробити реалістичний бюджет, не потрібні жодні порадники, я, перш за все, сам відповідаю за стабільність у країні, і тому в інтересах уряду зробити реалістичний бюджет. А з МВФ дискусії продовжуватимуться на звичайні теми: це реалістичність доходів бюджету, це ті заходи уряду, які будуть реалізовуватися з погляду забезпечення економічної стабільності в країні, це грошово-кредитна політика Національного банку. Традиційні питання, які, безумовно, стоятимуть на порядку денному місії», - сказав М.Азаров.

Також він зазначив, що під час роботи місії МВФ в Україні будуть порушуватися питання роботи «Нафтогазу», роботи житлово-комунального господарства.

«Мені здається, тут є низка моментів і економічних і політичних. Я думаю, що технічна місія не має таких повноважень, такої відповідальності, щоб ухвалювати рішення про продовження кредитування», - підкреслив глава уряду.

М.Азаров наголосив, що завданням технічної місії МВФ є підготовка загальної оцінки бюджетної ситуації.

Кажучи про кроки, яких вимагатиме МВФ від України, прем'єр-міністр зазначив: «Кроки традиційні: дефіцит бюджету не повинен бути більше за 3%».

При цьому він зауважив, що в Європі у зв'язку з фінансовою кризою ніде не дотримуються цих рамок дефіциту бюджету, а від України вимагають знизити дефіцит 1,7 – 2%.

«Отже, у нас є свої погляди на цю ситуацію, і ми два роки спокійно обходимося без кредиту МВФ, у нас є свої підходи з погляду продовження програми. Якщо це продовження програми сприятиме розвитку економіки - ми «за», якщо програма працюватиме на зниження обсягу ВВП, то ми проти», - підкреслив М.Азаров.