Доля долара залежить від заяв Бернанке – експерт

Якщо глава ФРС США Бен Бернанке у п'ятницю, 31 серпня, заявить, що регулятор готовий діяти в міру потребу щодо американської економіки, долар матиме всі шанси на зростання, а для пари EUR/USD первинною метою стане 1,2460 і далі 1,24, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, пара GBP/USD націлюватиметься на позначку 1,5740 і далі на 1,57.

Як відзначають аналітики, Японія публікує велику кількість звітів: інфляція, ринок праці, промислове виробництво і споживчі витрати, що дозволить оцінити стан економіки країни, проте навряд чи відверне від головної теми – симпозіуму у Джексон-Хоулі. У разі стриманості Бернанке можливе зростання USD/JPY до рівня 79,00.