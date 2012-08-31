Китайський ICBC побив власний світовий рекорд прибутку – 19,4 млрд дол. за 6 місяців

Китайський банк Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) – світовий лідер за обсягами прибутку і одна з найбільших кредитних установ світу за обсягом активів, одержав у першому півріччі 2012 року чистий дохід у розмірі 123,16 мільярдів юанів (19,39 мільярда доларів). Таким чином, за добу банк заробляв близько 109 мільйонів доларів.

За прибутковістю банк перевершив свій торішній показник на 12,5%. Ба більше, результати виявилися кращими, ніж чекали аналітики (122,67 мільярда юанів). Велику частину прибутку кредитна організація одержала за рахунок відсоткових доходів.

Водночас ICBC попередив про те, що у майбутньому може наразитися на труднощі через уповільнення китайської і всієї світової економіки.

За даними Народного банку Китаю, в липні обсяг нових кредитів скоротився на 40% у порівнянні з попереднім місяцем. Трохи раніше вийшла статистика щодо ВВП, зростання якого в другому кварталі знизилося до 7,6%.

Зниження темпів зростання в Китаї пояснюється стагнацією на ринку нерухомості, а також істотним падінням попиту на китайську продукцію за кордоном. Аналітики припускають, що за підсумками 2012 року зростання економіки в КНР буде найслабшим за останні три роки, передає Lenta.ru з посиланням на AFP.