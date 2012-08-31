Надходження від податку на розкіш становитиме 0,8-1 млрд грн щороку – ДПСУ

Надходження від податку на розкіш становитиме 0,8 – 1 мільярд гривень щороку. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив голова Державної податкової служби України Олександр Клименко.

«Це (надходження – УНІАН) від 800 млн. гривень – 1 млрд грн може додатково надійти до бюджету, тому що всі необхідні механізми, процедури у нас є, і Держподатслужба може професійно адмініструвати цей податок», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН,5 червня Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування багатства і предметів розкоші», згідно з яким пропонується оподатковувати квартири загальною площею більш ніж 200 кв. м за ставкою 2% мінімальної зарплати за 1 кв. м (розмір мінімальної заробітної плати на сьогоднішній день становить 1094 грн), іншу нерухомість великої площі, автомобілі, судна, літаки і вертольоти, ювелірні вироби тощо.