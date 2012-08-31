ДПСУ тестує систему видачі електронних свідоцтв платника ПДВ

Державна податкова служба України (ДПСУ) проводить тестування системи видачі свідоцтв платника ПДВ в електронному варіанті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у п'ятницю під час форуму заявив голова ДПСУ Олександр Клименко.

«Важливим кроком стала централізація процесу видачі свідоцтв платника ПДВ. У тестовому режимі проводиться процедура надання реєстраційних заяв від платників податків і отримання свідоцтв платника ПДВ», - відзначив він.

За його словами, ця процедура дозволить пришвидшити видачу свідоцтв платника ПДВ, а також виключить із процесу людський чинник. «Підприємство зможе за допомогою мережі Інтернет заповнити заяву і одержати свідоцтво, не відвідуючи податкову інспекцію», - наголосив О.Клименко.

Нагадаємо, раніше Держподатслужба відзначала зростання кількості платників ПДВ у зв'язку зі спрощенням реєстраційної процедури. Спрощена процедура реєстрації платників ПДВ була запроваджена у I кварталі 2012 року. Вона передбачає чітко регламентований час (не більш як 6 робочих днів) розгляду реєстраційної заяви платника ПДВ і видачі свідоцтва.

Крім того, податківці розробили нову форму реєстраційної заяви платника ПДВ, яка скоротилася з десяти сторінок до трьох.

Так, якщо в I півріччі 2011 року платниками ПДВ реєструвалися більш ніж 9,1 тис. чоловік, то вже цього року - 14,146 тис. чоловік (приріст - 55%). У червні 2011 р. реєструвалися 1739 осіб, а в червні 2012 р. - 2078 чоловік (приріст - 20%).