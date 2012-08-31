Заборгованість з відшкодування ПДВ з початку року скоротилася на 3,3 млрд грн - ДПСУ

Загальна сума заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) з початку 2012 року скоротилася на 3,3 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної податкової служби України (ПСУ) Олександр Клименко у п'ятницю, 31 серпня.

«Це стало можливим завдяки тому, що ми повертаємо українським підприємствам більші суми компенсації податку на додану вартість, ніж вони заявляють. При цьому велику частину відшкодування платники одержують «автоматично». Тільки в серпні, за попередніми підрахунками, ПДВ-«автомат» одержали 273 платники на загальну суму понад 2,2 млрд грн», - зазначив О.Клименко.

Усього в січні-липні ц.р. в автоматичному режимі відшкодовано 14,5 млрд грн ПДВ - більше половини компенсації виплачується тепер у такій формі. При заявлених до відшкодування 24,5 млрд грн платники одержали 26,9 млрд грн поверненого податку. За аналогічний період 2011 року ця сума була меншою на 1,5 млрд грн.