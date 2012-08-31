НБУ врегулював надання послуг фізособам з арбітражних операцій

Національний банк України (НБУ) своєю постановою № 327 від 3 серпня 2012 врегулював питання про надання послуг фізичним особам у сфері здійснення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі.

Арбітражні операції на умовах маржинальної торгівлі - це безготівкові операції з купівлі-продажу однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту з метою отримання прибутку від зміни валютного курсу на міжнародному валютному ринку.

"Досі такі операції здійснювалися як через банківський сектор, так і через окремі фірми і форексні клуби, які не мали на це відповідних дозволів, ліцензій і практично не несли перед клієнтами жодної відповідальності", - пояснила заступник директора Департаменту методології грошово-кредитної політики - начальник управління методології валютного регулювання Людмила Чепінога, повідомляється на сайті регулятора.

Рішення сконцентрувати надання зазначених фінансових послуг виключно в банках Л.Чепінога пояснила тим, що зараз саме банки мають все необхідне для маржинальної торгівлі на міжнародних ринках: технічне оснащення і достатню кількість кваліфікованих фахівців. Крім того, банки є найбільш прозорими установами на фінансовому ринку, механізм нагляду і контролю за якими налагоджено на високому рівні.

"Відтепер кожен клієнт, який здійснює операції з маржинальної торгівлі на міжнародних ринках, зможе проконтролювати і перевірити рух своїх коштів через власні банківські рахунки. Це захистить людей від ризиків втрати коштів унаслідок недобросовісних дій фінансових посередників", - підкреслила Л.Чепінога.