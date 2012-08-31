Кабмін готується до надання держдопомоги підприємствам

Кабінет Міністрів України пропонує ввести механізм надання державної допомоги підприємствам.

Текст відповідного законопроекту «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» (№11118 від 30 серпня 2012 року) зареєстровано у Верховній Раді.

Документом передбачається, що повноваження з моніторингу, ведення реєстру, складання звіту, а також визначення впливу надання державної допомоги на конкуренцію і міжнародну торгівлю покладаються на Антимонопольний комітет, який не є постачальником державної допомоги.

Витрати на держдопомогу підприємствам передбачаються в держбюджеті або в місцевих бюджетах.

Відповідно до пояснювальної записки до документа, законопроектом також вводиться поняття незначної допомоги (de minimis), сукупний розмір якої упродовж трьох років не повинен перевищувати 2,5 млн. грн, що відповідає пороговому показникові у розмірі 200 тис. євро, визначеному в законодавстві Європейського Союзу і проекті Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС.

Дія закону не поширюється на підтримку сільського господарства, обороноздатності країни і послуги суб'єктів господарювання, які забезпечують суспільні потреби, якщо застосування закону не дозволяє їм виконувати свої обов'язки.