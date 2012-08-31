Шумила звільнено з посади директора генерального економічного департаменту НБУ
15:00, 31 серпня 2012Фінанси
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З посади директора генерального економічного департаменту Національного банку України звільнений Ігор Шумило, у зв'язку з виходом на пенсію.
Про це УНІАН повідомили джерела в Нацбанку.
За словами співрозмовника агентства, І.Шумило досяг пенсійного віку кілька років тому.
У ЗМІ причиною звільнення називають принципову позицію І.Шумила з приводу песимістичних макропорогнозов на 2013 рік.
На офіційному сайті регулятора прізвище І.Шумила вилучено з переліку членів правління Нацбанку.
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