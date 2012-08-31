Деякі терінспекції об'єднали в орган з роботи з великими платниками податків

Кабінет Міністрів об'єднав деякі територіальні інспекції в спеціалізовану податкову інспекцію з роботи з великими платниками податків.

Текст відповідної урядової постанови № 799 від 29 серпня 2012 розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Зокрема, спеціалізовану податкову інспекцію з роботи з підприємствами гірничо-металургійного комплексу в Кривому Розі Дніпропетровської області приєднано до спеціалізованої держподатінспекції з роботи з великими платниками податків у Дніпропетровську; інспекцію з роботи з великими платниками податків у Миколаєві приєднано до аналогічної інспекції в Одесі.

Окрім того, спеціалізовану держподатінспекцію з роботи з великими платниками податків у Сімферополі приєднано до податкової інспекції в Сімферополі.

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба України (ДПСУ) у кінці травня 2012 року презентувала центральний офіс з обслуговування великих платників податків.

Голова відомства Олександр Клименко поінформував про те, що до 2013 року планується скорочення кількості спеціалізованих інспекцій з обслуговування великих платників з 11 до 7: «Станом на сьогодні у існує 11 спеціалізованих інспекцій з обслуговування великих платників податків, а з 2013 року їх стане 7. Сьогодні ці інспекції розташовані в Сімферополі, Дніпропетровську, Кривому Розі, Донецьку (2 інспекції), Запоріжжі, Луганську, Львові, Миколаєві, Одесі та Харкові. У 2013 р. їх стане 7, не буде офісу в Кривому Розі, Миколаєві та Сімферополі. У даних територіях залишаться сервісні центри, щоб не створювати проблем платникам податків яких-небудь незручностей. Сервісний центр зможе прийняти звітність, відповісти на питання, що цікавлять їх».