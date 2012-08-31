Міжбанк п'ятниці: торги закрилися зростанням котирувань

У п'ятницю, 31 серпня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,1165/8,1235, на 12:00 ціни виросли до 8,1250/8,1295. На час закриття торгів цінові рівні досягли таких значень – 8,1275/8,1330.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2493/97, на 12:00 ціни піднялися до 0,2500/04. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2506/10. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 32,3250 (+0.0226).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2508/10, а на 15:00 виросли до 1,2605/07. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,1505/10,1610, о 12:00 ціни пішли вгору 10,1835/10,1930. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли максимуму 10,2290/10,2400.