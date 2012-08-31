НБУ зробив жорсткішими правила валютно-обмінних операцій

Національний банк України (НБУ) своєю постановою №349 від 21 серпня 2012 року зробив жорсткішими правила валютно-обмінних операцій. Документом вносяться відповідні зміни в Інструкцію про порядок організації і здійснення валютно-обмінних операцій на території України.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк постановою №278 зобов'язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати готівкові валютно-обмінні операції за умови ідентифікації фізичної особи. При цьому регулятор зобов'язав банки копіювати документи, що пред'являлися, а копії залишати в документах дня.

У супровідному листі регулятора до постанови, зокрема, йдеться: «Відбиток штампу каси банку (фінансової установи), пункту обміну валюти, яким завіряються копії документів, що засвідчують особу і підтверджують її резидентності, обов'язково має містити реквізит «дата» і проставлятися так, аби частина розміщувалася на фотографії».

Згідно зі змінами в Інструкції, якщо нерезидент знімав готівкову гривню за допомогою банкомату за міжнародною платіжною карткою, то зворотний обмін невикористаної української валюти повинні здійснювати винятково ті банки, через банкомати яких було проведено трансакцію.

У супровідному листі до постанови з приводу набрання чинності документа вказується, що «згідно з Указом Президента від 03 жовтня 1993 р. №493/92, вказана постанова набуває чинності через 10 днів після державної реєстрації, тобто 8 вересня 2012 р., але в самій постанові вказана інша дата - 2 вересня 2012 року».