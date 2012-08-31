Нацбанк зафіксував позитивне сальдо платіжного балансу

Сальдо платіжного балансу за січень-липень 2012 року було близьким до нуля, в липні - позитивним на рівні 800 млн дол. Про це йдеться в оприлюдненій на сайті Національного банку України заяві начальника управління методології, аналізу й прогнозування платіжного балансу НБУ Сергія Ніколайчука.

"Характеризуючи стан платіжного балансу, повинен відзначити його покращення в липні. Так відбулося повернення до його профіциту, який становив 800 млн дол., і в цілому за перші 7 місяців сальдо зведеного платіжного балансу було близьким до нуля ", - сказав С.Ніколайчук.

За його словами, дефіцит поточного рахунку в липні становив 1,3 млрд дол. проти 1,5 млрд дол. в червні. В основному, це відбулося за рахунок приватних грошових переказів з-за кордону, які за 7 місяців збільшилися на 5% - до 4,1 млрд дол. При цьому НБУ не надає номінального значення дефіциту поточного рахунку за підсумками січня-липня 2012 року.

Профіцит фінансового рахунку становив 2,1 млрд дол., що є максимальним значенням в поточному році. Це відбулося переважно за рахунок розміщення Україною єврооблігацій на 2 млрд дол.

За словами С.Ніколайчука, резервні активи на кінець липня перевищили 30 млрд дол., і зараз забезпечують покриття імпорту майбутнього періоду протягом 3,5 місяців.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) в 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового та капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).