Вимоги ДПС до торговців цінними паперами обґрунтовані - експерт

Вимоги Державної податкової служби (ДПС) щодо результатів здійснення діяльності на фондовому ринку не позбавлені підстав, вважає член ради АУФТ Андрій Некрилов.

Як повідомив А. Некрилов агентству УНІАН, вимога ДПС логічнf з точки зору обсягів операцій на фондовому ринку.

«У 2011 році уповноважений орган зареєстрував емісії цінних паперів на 173 млрд грн - це становить близько 17-18% ВВП України. Загальне зростання торгових операцій, за даними НКЦПФР, становив до 150%, а в абсолютному вираженні - 2,1 трлн грн в 2011 році. У регулятора фіскальної політики є розуміння того, що за наявності показників зростання оборотів має бути присутня віддача в частині сплати податків», - пояснив А. Некрилов.

Нагадаємо, що серпні ДПС повідомила регіональним підрозділам, що у платників податків, чий дохід в 2011 році перевищив 1 млн грн, у звітності, починаючи з 1 півріччя 2012 року, буде враховуватися лише 25% негативного результату від операцій з цінними паперами та деривативами у попередні періоди. Згідно з інформацією ДПС, правило про облік набуло чинності з 1 липня 2012 року.

«Негативний фінансовий результат з торгівлі цінними паперами за своєю суттю є витратами на придбання цінних паперів (не проданих на даний час), понесеними у минулих податкових періодах, та не є від'ємним значенням об'єкта оподаткування з податку на прибуток», - йдеться в листі ДПСУ № 320/0/71-12/15-1217 від 9 серпня поточного року.

З цією точкою зору не згоден представник АУФТ Андрій Некрилов.

«Витрати профучасників фондового ринку, які він здійснює у зв'язку з придбанням чергового пакета цінних паперів, відповідно до норм статті 153.8 повинні бути відображені як витрати. Економічна категорія витрат в даному випадку зменшує дохідну базу, але це не збитки, це і є вартість портфеля цінних паперів», - сказав А. Некрилов.

За його словами, посилання та використання норми п.1 ст. 150 стосується від'ємного значення об'єкта оподаткування, розрахованого за загальними правилами.

«Хочу наголосити, дана ситуація оцінюється мною не як конфлікт, а радше як джерело конструктиву, оскільки, ринок не може бути байдужим у вирішенні завдань державного масштабу. Це привід для консолідації професійних об'єднань профучасників, діалогу з Регулятором щодо законодавчого врегулювання спірних моментів», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДПСУ, ринок цінних паперів сьогодні відзначається непрозорістю операцій. Тільки 10,7% операцій з цінними паперами проводяться через організовані (біржові) механізми. Загальний обсяг договорів, виконаних торговцями цінними паперами в 2011 році, становив 2,2 трлн грн, з них тільки на 346 млрд грн було укладено договорів на організованому біржовому ринку.

Водночас, при таких великих оборотах оператори фондового ринку демонструють надмірну збитковість. За підсумками минулого року прибуток від торгівлі цінними паперами становив усього 119 млн грн, а збитки - 159 млрд грн.

У поточному році частка збиткових операцій, за офіційною звітністю операторів, досягає в середньому 73%, а в страхових організаціях доходить до 88%.