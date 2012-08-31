Приплив прямих іноземних інвестицій до України зріс на 23%

Приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в січні-липні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився на 23% - до 4,6 млрд дол.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України (НБУ).

"Чистий приплив ПІІ в липні підвищився до 694 млн дол. (найбільший рівень за останні 5 місяців). Усього приплив ПІІ в Україну з початку року становив 4,6 млрд дол., що на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року (з них майже 93% - в реальний сектор)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в січні-червні 2012 року обсяг ПІІ становив 3,224 млрд дол., що на 15,6% більше показника за аналогічний період 2011 року (2,788 млрд дол.).

Довідка УНІАН. У 2011 році в економіку України іноземні інвестори вклали 6,48 млрд дол. прямих інвестицій, що на 8% більше показника 2010 року.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), спрямованих в Україну, на 31 грудня 2011 року становив 4,9362 млрд дол., що на 10,2% більше порівняно з обсягами інвестицій на початок 2011 року.