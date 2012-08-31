Україна скоротила експорт товарів і послуг до ЄС і збільшила до СНД

Обсяг експорту товарів та послуг з України до країн СНД в I півріччі 2012 року порівняно з аналогічним періодом збільшився на 2,1% - до 15,3 млрд дол., до країн ЄС за вказаний період знизився на 10,1% і становив 9 , 96 млрд дол.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними Держстату, частка експорту до країн СНД залишилася на рівні I півріччя 2011 року і становила 38,2%, до країн ЄС - зменшилася до 24,7% (у I півріччі 2011р. - 28,1%).

Обсяг імпорту товарів та послуг з країн СНД порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшився на 6% і становив 17,6 млрд дол., з країн ЄС - збільшився на 10,1% і становив 14,2 млрд дол.

Частка імпорту з країн СНД за вказаний період зменшилася і становила 40%, з країн ЄС - зросла і становила 32,3% (у I півріччі 2011 р. 45,5% та 31,4% відповідно).

Загальний обсяг експорту товарів та послуг з України за I півріччя 2012 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 2% і становив 40,2 млрд дол. США, імпорт зріс на 7% - до 44,1 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в I півріччі виріс в 2 рази - до 3,855 млрд дол. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками січня-червня 2012 року становило 7,216 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 3,361 млрд дол. проти 5,563 млрд дол. і 3,796 млрд дол. відповідно в січні-червні 2011 року.