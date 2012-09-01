Україна платить внески у Міжпарламентську асамблею СНД, хоча не є її членом - ЗМІ

Україна щороку платить членські внески за участь Верховної Ради у Міжпарламентській асамблеї держав-учасниць СНД (МПА СНД), щорічно виділяючи на ці цілі мільйони гривень, хоча де-юре не є її членом.

Про це тижневику "Дзеркало тижня. Україна" (№ 30, 31 серпня - 7 вересня) повідомив член української делегації в асамблеї, народний депутат Володимир Марущенко.

За його словами, минулого року за свою участь у МПА СНД Верховна Рада заплатила 9 млн 426,8 тис. російських рублів. У поточному році планується внести 10 млн 138,1 тис. рублів. Це приблизно 4 млн грн. І третину суми вже переведено.

Член фракції Партії регіонів, професійний дипломат Леонід Кожара, коментуючи ZN.UA статус України у Міжпарламентській асамблеї, провів паралелі з участю нашої країни у роботі Співдружності Незалежних Держав. «Тут використовується аналогія права. Так, з мовчазної згоди всіх країн - членів Співдружності Україна є учасником СНД, не будучи країною - членом цієї організації: ратифікувавши угоду про її створення, ми не підписали статут СНД. Те саме сталося й у випадку з МПА СНД. Причому інші члени погодилися з тим, що Україна є учасником Міжпарламентської асамблеї», - сказав він.

Водночас голова української парламентської делегації в МПА СНД Іван Вернидубов не бачить жодних проблем у тому, що Україна платить внески, але не є де-юре членом організації.

За його словами, «суму внесків визначає Рада МПА СНД. Ми платимо, бо беремо участь у роботі цієї організації. Не платитимемо - не братимемо участі, не користуватимемося плодами її роботи. Основне завдання МПА СНД - гармонізація законодавства, наближення до світового, європейського законодавства. І зусиллями країн-учасників створюються дуже хороші модельні законопроекти».

Фахівець у галузі міжнародного права, професор Києво-Могилянської академії Володимир Василенко стверджує, що оскільки Україна не є членом МПА, то вона не повинна вносити кошти в її бюджет. «Наша країна бере участь у МПА СНД як спостерігач, а цей статус не вимагає сплати членських внесків», - сказав він.

«МЗС повинне абсолютно чітко наголошувати на тому, що наша країна не є членом СНД загалом і МПА СНД зокрема, а бере участь у них як спостерігач. Але часто говориться тільки про те, що Україна взяла участь у якомусь заході. Така подача цілком улаштовує Росію, оскільки створює в суспільстві думку, буцімто Україна - частина євразійського простору, куди входить і СНД», - переконаний В.Василенко.