Заяви Бернанке підняли вартість золота. Долар падає

Ціна золота в п'ятницю, 31 серпня, пішла вгору на тлі здешевлення долара після заяви глави ФРС США Бен Бернанке про те, що стан економіки країни далек від задовільного.

Так, на закритті торгів грудневий ф'ючерс на золото на нью-йоркській біржі Comex піднявся приблизно на 1,8% - до 1687,6 долара за тройську унцію.

Курс долара до європейської валюти склав 1,2575 долара за євро проти 1,2507 долара за євро на закритті торгів четверга.

За минулий тиждень зростання вартості дорогоцінного металу склало 0,9%.

У ході виступу на конференції в Джексон-Хоул Бернанке відзначив, що якщо раніше головним джерелом напруженості у фінансовій сфері були внутрішні проблеми, то зараз це невизначеність щодо економічної ситуації в Європі. При цьому глава Федрезерву додав, що прийняті раніше заходи із стимулювання сприяли зростанню економіки країни на 3% і збільшенню числа робочих місць на 2 мільйони, передає Reuters.

Одинадцятирічний період зростання вартості металу є найтривалішим з 1920 року. За другий квартал 2012 року вартість золота знизилася на 4%. За серпень ціна на золото виросла приблизно на 5%.