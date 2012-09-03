У Білорусі далі зростає держборг. На 1 серпня сягнув 116,8 трлн рублів

Державний борг Республіки Білорусь на 1 серпня 2012 року становив 116,8 трлн білоруських рублів і збільшився у порівнянні з початком року на 436 млрд рублів, або на 0,4%.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві фінансів Білорусі.

«При цьому зовнішній державний борг станом на 1 серпня становив 12 млрд дол. при встановленому ліміті 14,3 млрд дол., збільшившись з початку року на 211,7 млн. дол.», - наголосили у Мінфіні Білорусі.

За інформацією міністерства, збільшення зовнішнього державного боргу Білорусі у 2012 році зумовлене залученням кредитів Світового банку, АКФ ЄврАзЕС і банків Китаю.

«Внутрішній держборг Білорусі з початку 2012 року зменшився на 130,4 млрд рублів і на 1 серпня становив 17,7 трлн рублів при встановленому ліміті 34 трлн рублів», - повідомили у Мінфіні Білорусі.

Як відзначили у міністерстві, зменшення внутрішнього державного боргу Білорусі у 2012 році зумовлене погашенням державних цінних паперів і зміцненням курсу національної валюти.

Довідка УНІАН. Державний борг Білорусі на 1 січня 2012 року становив 144,134 трлн. білоруських рублів, збільшившись у 2011 році в 3,8 раза.

Згідно з даними Білстату, зовнішній держборг у рублевому еквіваленті зріс у 3,85 раза за 12 місяців минулого року і на 1 січня 2012 року становив 111,888 трлн. рублів.

При цьому обсяг внутрішнього держборгу становив 32,246 трлн. рублів, збільшившись за рік у 3,5 раза.