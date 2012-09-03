Число іноземців у держреєстрі платників податків зросло на 15% - 37,5 тисячі

З початку поточного року в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків зареєструвалося 37,5 тис. іноземців, що на 15% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

У 2011 році реєстраційні номери одержали 32 тис. іноземних громадян.

На думку податківців, таке зростання свідчить про зацікавленість іноземців Україною як майданчиком для отримання прибутку. А це, відповідно, підвищує економічну привабливість нашої країни для потенційних інвесторів, вважають в ДПСУ.

Усього в держреєстрі зареєстровано 44,5 млн фізичних осіб. З них 441,2 тис. громадян зареєструвалися у 2012 році, що майже на 53 тис. перевищує торішні показники.