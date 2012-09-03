Мінфін розраховує проект бюджету на 2013 за песимістичним сценарієм

Міністерство фінансів України розраховує проект державного бюджету на 2013 рік за песимістичним сценарієм.

На сайті відомства повідомляється, що під час обговорення проекту бюджету наступного року з головами громадських рад заступник міністра фінансів України Сергій Рибак заявив, що «зростання реального ВВП у 2013 році очікується на рівні не менш як 4,5%».

Саме такий прогнозний рівень ВВП вказаний як песимістичний сценарій у чинній ухвалі Кабінету міністрів України стосовно прогнозу основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки.

Згідно з песимістичним прогнозом, номінальний ВВП наступного року очікується на рівні 1,688 трлн грн, інфляція - 5,9%, індекс цін виробників промпродукції - 6,3%.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров минулого тижня заявив, що держбюджет на 2013 рік «повинен бути перш за все реалістичним і він не повинен озиратися ні на вибори, ні на будь-яку іншу політичну кон'юнктуру”.

Відповідно до чинного законодавства, уряд повинен подати до Верховної Ради для розгляду законопроект «Про Державний бюджет України на 2013 рік» до 15 вересня.

Бюджет на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.