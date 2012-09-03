Ціни на міжбанку ростуть - 8,1280/8,1350 грн/дол., 10,2155/10,2285 грн/євро

У понеділок, 3 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ'і котируваннями 8,1260/8,1340, на 12:00 ціни підвищилися до 8,1280/8,1350.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2506/0,2510, на 12:00 ціни піднялися до 0,2508/0,2512. У Росії курс долар-рубль на ТОМ'і підвищився, і на 12:00 встановився на рівні 32,3825 (+0,0325).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2508/1,2510, змінюючись у достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2175/10,2290, на 12:00 ціни знизилися - 10,2155/10,2285.