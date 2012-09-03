Тиск на гривню з боку долара цього тижня може зменшитися – експерт

Тиск на гривню з боку долара на поточному тижні, на думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, може дещо зменшитися, що зумовлене покращенням зовнішнього фону.

Водночас, на думку аналітиків, попит на американську валюту в країні залишатиметься значним у зв'язку з настанням нового ділового сезону, збільшенням девальваційних настроїв, а також зростанням ліквідності у вітчизняній банківській системі. З урахуванням цих чинників середній курс продажу готівкового долара, ймовірно, перебуватиме в діапазоні 8,136-8,15 грн.

Російський рубль на поточному тижні може відновити частину втрачених позицій. Позитивні новини від голови ФРС США Бернанке щодо вірогідності QE3 розвернули вгору товарно-сировинні ринки, зокрема ринок нафти. Це підтримуватиме російську валюту.

Статистика зі США щодо сектору нерухомості може виявитися негативною, що лише збільшить вірогідність нових стимулювальних заходів у країні і підтримає рубль. З іншого боку, ЄЦБ у четвер, 6 вересня, навряд чи повідомить про нові заходи стимулювання, що може чинити тиск на російську валюту. Прогнозний діапазон коливання середнього курсу продажу готівкового рубля в Україні на поточному тижні – 0,25-0,258 грн.